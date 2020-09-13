بمساعدة فرنسا.. اليونان تستعد للحرب ضد تركيا

تستمر التوترات بين اليونان وتركيا في التصاعد بمنطقة شرق المتوسط، وأعلنت اليونان عن شراء أسلحة كبيرة مع تصاعد التوترات مع الجارة تركيا.

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الأسلحة الجديدة تشمل 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال وأربع فرقاطات وأربع طائرات هليكوبتر تابعة للبحرية.

كما تخطط البلاد لزيادة حجم قواتها المسلحة بمقدار 15 ألف جندي خلال السنوات الخمس المقبلة.

أرسلت تركيا مؤخرًا سفنًا لإجراء أبحاث زلزالية للتنقيب عن الطاقة، تزيد من حدة الخلاف مع اليونان بشأن المنطقة.

لدى الحليفين في الناتو مطالبات متضاربة بشأن الحقوق البحرية، مما أثار مخاوف من أن التوترات قد تتصاعد أكثر، وكان الاتحاد الأوروبي، واليونان عضو فيه، قد دعا سابقًا إلى الحوار.

وقال ميتسوتاكيس: "حان الوقت لتعزيز القوات المسلحة ... هذه المبادرات تشكل برنامجا قويا سيصبح درعا وطنيا."

وسيشمل الإنفاق أيضًا أسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات بحرية وصواريخ تابعة للقوات الجوية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أن الإنفاق الجديد هو الأكبر منذ عقدين.

ودعمت فرنسا اليونان في النزاع مع تركيا، وشدد الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق هذا الأسبوع على أهمية التحلي "بالوضوح والحزم" مع تركيا التي اتهمها بـ "السلوكيات غير المقبولة".

وذكر موقع "أحوال" التركي أن القوات الأمريكية تكثف استعداداتها للانسحاب من قاعدة إنجرليك الجوية جنوب تركيا، ويدرس الجيش الأمريكى أوضاع جزر يونانية كبدائل محتملة.

وبحسب مجلة "واشنطن إكزامينر" أوضح رون جونسون عضو مجلس الشيوخ الأمريكى أن مصير قاعدة إنجرليك غير معروف حتى الآن، وأن على الولايات المتحدة أن تفكر فى مكان أفضل.

وأضاف جونسون أن وجود قاعدة أمريكية في خليج سودا بالقرب من جزيرة كريت اليونانية يزداد أهمية، وخصوصا مع تصاعد التوترات بين تركيا والولايات المتحدة.

وقال جونسون للمجلة إن وجود القوات الامريكية في تركيا لم يعد آمنًا، وأن الطريق الذي يسلكه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس جيدًا.

من جانبه، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد يومين من انتقاد ماكرون لأنشطة أنقرة المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط.

وخلال فعالية نظمها حزبه العدالة والتنمية بمدينة اسطنبول، دعا أردوغان نظيره الفرنسي إلى "استخلاص العبر من التاريخ، وألا يعطي تركيا دروسا في الإنسانية" وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

وأضاف أردوغان مخاطبا ماكرون "سبق وأخبرتك هاتفيا بأن تعتبر من التاريخ ولا تعط تركيا دروسا في الإنسانية.. نعرفكم جيدا فأنتم من قتلتم مليون جزائري، و800 ألف رواندي"

ونقلت وسائل إعلامية عن أردوغان قوله لماكرون "سيكون لديك مزيد من المشاكل معي"، وتابع "لا تعبثوا مع الشعب التركي.. لا تعبث مع تركيا"، معتبرا أن فرنسا ليس لها الحق في انتقاد أنقرة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد يوم الخميس أن تركيا لم تعد شريكة في منطقة البحر المتوسط، منتقدا أنشطة نظام أردوغان في ليبيا وعمليات التنقيب غير المشروعة قبالة سواحل قبرص.

ويشار إلى أنه في يوليو، أعلنت تركيا عن إرسال سفينة أبحاث لإجراء مسح حفر في المياه القريبة من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، على مسافة قصيرة من ساحل جنوب غرب تركيا.

وردا على ذلك، نفذت اليونان مناورات بحرية مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.

واندلعت التوترات بين البلدين بسبب عدة قضايا أخرى، بما في ذلك جزيرة قبرص المقسمة وعبور المهاجرين إلى اليونان من تركيا.

كما عارضت اليونان قرار تركيا الأخير بإعادة متحف آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد، والتي كانت كاتدرائية مسيحية أرثوذكسية لعدة قرون، وبنيت في الأصل ككتدرائية.