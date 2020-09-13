ترامب يتوجه إلى كاليفورنيا للوقوف على حرائق الغابات وبايدن يدعو لمواجهتها

وقال البيت الأبيض، إن "ترامب سيلتقى يوم الاثنين بمسؤولين محليين واتحاديين فى متنزه ماكليلان قرب سكرامنتو عاصمة ولاية كاليفورنيا".

وانتقد الرئيس الأمريكى فى الماضى الولاية بشدة لكونها "تسمح بأوضاع تؤدى إلى اندلاع حرائق الغابات".

من جهته، دعا جو بايدن المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى بيان صدر السبت، إلى الوحدة فى مواجهة الكوارث الطبيعية، وقال: "حرائق الغابات أظهرت أنه ما من تحد أكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا، من وحدة الصف والتغلب على أزمة المناخ المتفاقمة".

وأذكت الرياح القوية التى استمرت لأيام ألسنة اللهب فى كاليفورنيا وأوريغون، وذلك فى ظل درجات حرارة قياسية.

والتهمت الحرائق أكثر من أربعة آلاف منزل وغيرها من المبانى فى كاليفورنيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما تستعد أوريغون لإجلاء أكثر من نصف مليون شخص.