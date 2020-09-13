وريثة عرش إسبانيا في الحجر الصحي بعد إصابة زملائها بـ كورونا

أعلن البلاط الملكي بإسبانيا إن الأميرة ليونور وريثة العرش، أخضعت للحجر الصحي بعد أن أكدت الفحوص وجود إصابة بفيروس كورونا في مدرستها.
وقال متحدث باسم البلاط الملكي - خسبنا أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الأميرة (البالغة من العمر 14 عاما) ستخضع لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة "سانتا ماريا دو لوس روساليس" في مدريد.
وأضاف أن "والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا".
وكان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابات بفيروس كورونا"كوفيد-19" بين التلاميذ.
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