إصابة عنصري شرطة في لوس أنجلوس برصاص مجهول.. فيديو

ذكرت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية أن نائبي شرطة بمقاطعة لوس أنجلوس أصيبا بالرصاص أثناء جودهما في مدينة كومبتون اليوم.
وقال بيان الشرطة في لوس أنجلوس إن نائب ونائبة تعرضا لإطلاق النار، بينما كانا يجلسان في سيارة الدورية الخاصة بهما، كلاهما يخضعان حاليًا لعملية جراحية، وما زال المشتبه هارب".
يظهر مقطع فيديو للحادث، على ما يبدو شخصًا يرتدي ملابس داكنة يصعد إلى سيارة النواب، ويطلق النار من مسدس في السيارة ويهرب.
تم نقل الاثنين إلى مستشفى محلي و"كلاهما يخضع للعلاج.
وغرد النائب الأمريكي آدم شيف بأنه كان يصلي من أجل النائبين.
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