وفاة سبعينية أصيبت بكورونا وتعاني أمراضا مزمنة

دوت الخليج:- أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، وفاة سيدة تبلغ من العمر 72 عاما، اليوم السبت، اثر إصايتها بفيروس كورونا.

وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السيدة كانت تعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكري، وسرطان الثدي المنتشر في جسدها.

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