وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتعزيز الامتيازات والحصانات القنصلية التي ستوفر مزيدا من الحماية للموظفين القنصليين الإماراتيين والأمريكيين الذين يخدمون مواطنيهم في كلا البلدين.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الاتفاقية ستعزز قدرة الموظفين القنصليين على حماية مصالح المواطنين وتعزيز المصالح الوطنية بوجه عام ، وهو ما يؤكد على القيمة التي توليها الولايات المتحدة والإمارات لسلامة أعضاء فرقهما القنصلية.
وأضافت أن الإمارات تواصل دورها كشريك استراتيجي مهم في الحفاظ على الاستقرار في الخليج ، وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ، وضمان التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وأعربت المتحدثة عن امتنان بلادها للشراكة الثنائية القوية المستمرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعها إلى المبادرات المستقبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراكة استراتيجية.. أمريكا والإمارات توقعان اتفاقية لتعزيز حماية الفرق القنصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.