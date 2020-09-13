نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر من 400 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الأحد، 421 وفاة و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.
وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70604.
ورجحت الحكومة المكسيكية، أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المعلنة.
وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
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