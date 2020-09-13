فيديو : اندلاع حريق ضخم في منطقة مرفأ بيروت

دوت الخليج:- اندلع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.

ورأى شاهد عيان ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وقال مصدر عسكري لبناني إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن".

ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له.

ووقع انفجار في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين.

وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.