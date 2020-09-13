اختبار لشعبية بوتين .. انطلاق انتخابات المحليات فى روسيا

يتوجه موطنو روسيا ، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع فى جميع أنحاء البلاد، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات محلية، ينظر إليها كاختبار لهيمنة حزب روسيا الموحدة، الموالى للرئيس فلاديمير بوتين، تزامنًا مع اتهامات بتسميم المعارض أليكسى نافالنى.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، تم دعوة الروس إلى التصويت فى 41 منطقة إلى انتخاب 20 حاكمًا وأعضاء المجالس المحلية أو البلدية وأربعة نواب فى البرلمان، حيث سمحت السلطات رسميًا بإجراء الانتخابات على مدى 3 أيام فى مراكز اقتراع فى الهواء الطلق من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وفى الوقت الذى دفعت فيه المعارضة الروسية بعدد أكبر من المرشحين، لاسيما فى نوفوسيبيرسك "سيبيريا"، ثالث أكبر مدن روسيا، حيث أن تحالفًا غير مسبوق دفع بـ 30 مرشحًا مستقلاً، بينهم مؤيدون للمعارض الروسى نافالنى.

ونشطت الحملة، حيث شهدت المدينة تعليق لوحات إعلانية كبيرة تظهر وجوه المرشحين، خصوصا من الأحزاب الجديدة، مع شعارات مثل "قل لهم لا"، و"صوت من أجل تغيير النظام".

وحث فريق المعارض أليكسى نافالنى الروس على التصويت لمرشحين من أى حزب آخر غير "روسيا الموحدة"، الذى يهيمن حاليًا على البرلمان الاتحادى والعديد من الإدارات الإقليمية.

وفى بيان يوم الجمعة، قال فريق نافالنى: "إن أى مرشح آخر - (من الحزب الشيوعى، أو عضو فى الحزب الليبرالى الديمقراطى، أو عضو فى حزب روسيا العادلة) - سيكون أفضل من (روسيا الموحدة)"، فى إشارة إلى الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية فى روسيا.

وتشكل انتخابات المناطق فرصة للمعارضة لاختبار تكتيك "التصويت الذكى" الذى تبنته، ويقضى بالدعوة إلى التصويت للمرشح الأقوى الأكثر قدرة على الفوز على مرشح السلطة، إذ أثبت هذا التكتيك جدواه فى الصيف عندما خسر حزب "روسيا الموحدة" عددًا من المقاعد فى موسكو.

وتأتى هذه الانتخابات المحلية والإقليمية فى روسيا قبل عام من الاقتراع التشريعى الذى سيجرى فى سبتمبر 2021.