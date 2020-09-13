فتح النار عليهما دون إنذار.. إطلاق نار على رجلي شرطة في لوس أنجلوس

أعلنت السلطات الأمريكية عن عملية إطلاق نار جرت في مدينة لوس أنجلوس الشهيرة، وفق ما ذكرته صحف أمريكية.

وأطلق رجل مسلح النار على شرطيان أمريكيان في المدينة.

وقالت السلطات إن نائبي عمدة مقاطعة لوس أنجلوس، يعملان في مكتب خدمات العبور، تعرضا لإطلاق نار في محطة مترو بلو لاين في ويلوبروك أفينيو وإلم ستريت في كومبتون.

وذكرت السلطات إن مطلق النار نصب كمينا لنائبي الشرطة أثناء جلوسهما في سيارة الدورية.

وبحسب الشرطة "سار المسلح باتجاه الشرطيين وفتح النار عليهما دون سابق إنذار أو استفزاز".

وقالت إدارة الشرطة إن مطلق النار سار بجانبهما بينما كانا في سيارة الدورية كما لو كان سيجتازها، لكنه فتح النار عليهما. ثم فر المشتبه به سيرا على الأقدام وبعيدا عن الأنظار".