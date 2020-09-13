رغم معدل التعافي العالي.. إصابات كورونا بالهند في ارتفاع

تواصل الهند تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الأحد، تسجيل 94372 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 4.75 مليون.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، الأحد، أنه تم تسجيل 1,114 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 78,586، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

ورغم تنامي الإصابات بـفيروس كورونا في البلاد، فقد بلغ معدل التعافي في البلاد 77.77 في المئة، وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 70 ألف حالة تعافي يوميا منذ بداية سبتمبر، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وأرجعت الوزارة تنامي وتيرة التعافي من فيروس كورونا في الهند إلى الاختبارات المكثفة، وتدابير المراقبة السريعة، لكن خبراء يقولون إن الهند بحاجة لإجراء المزيد من الاختبارات بسبب عدد سكانها الضخم.

وباتت الهند ثاني أكثر البلدان تضررا من الفيروس التاجي بعد الولايات المتحدة، وتجري الآن أكثر من مليون اختبار يوميا.

ومن المتوقع أن يستأنف البرلمان الهندي جلساته الاثنين، مع فرض تدابير تباعد صارمة، وذلك بعد أن تأجلت جلساته منذ مارس الماضي قبل الإعلان عن تدابير إغلاق على مستوى البلاد لاحتواء الوباء.

وتسببت تدابير الإغلاق في أزمة اقتصادية حادة، حيث انكمش الاقتصاد الهندي بنسبة 24 في المئة تقريبا بالربع الثاني من العام، وهي أسوأ نسبة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.