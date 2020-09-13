الكويت: تنظيم عودة 120 قاضيًا ومستشارًا من مصر لبدء العام القضائي

كشفت مصادر كويتية مطلعة، عن وجود تنسيق بين وزارة العدل الكويتية، والإدارة العامة للطيران المدني الكويتية؛ لتسهيل عودة 120 قاضيًا ومستشارًا وعضو نيابة من مصر إلى الكويت؛ لاستكمال أعمالهم في النيابة والمحاكم.
وقالت المصادر – في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية اليوم، الأحد - إن عودة هؤلاء المستشارين كانت وشيكة، لولا قرار السلطات المعنية بحظر رحلات الطيران المباشر من 32 دولة بينها مصر، والذي صدر في أول أغسطس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وشددت المصادر على أنه لا يمكن بدء الموسم القضائي في الكويت مطلع أكتوبر المقبل، دون عودة باقي القضاة والمستشارين؛ وذلك لضمان عمل جميع الدوائر القضائية.
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