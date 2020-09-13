رعب كورونا في الهند.. الإصابات تقترب من 100 ألف في يوم

وصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الهند لقفزة جديدة، مقتربة من 100 ألف إصابة في يوم واحد.

قالت السلطات الصحية الهندية اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 94 ألفًا و272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا.

ووصل إجمالي حالات الإصابة بالوباء في الهند 4754356 ملايين حالة.

وجرى تسجيل 1114 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 78 ألفًا و586 حالة.

ووفق ما أرودت الصحيفة، فإن ولاية ماهارشترا ما زالت الأكثر تضررًا بالفيروس، تليها ولايات أندهرا براديش وتاميل نادو وكارناتاكا.

وكانت الهند في المرتبة الثالثة عالميًا في إضابات الوباء، لكنها قفزت مرة أخرى لتصبح الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مزيحة البرازيل التي أصبحت أخطر ثالث دول العالم وبائيًا.