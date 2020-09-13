الخليج الإماراتية: الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية ضد تركيا

أكدت صحيفة " الخليج" الإماراتية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية في حال لم تمض تركيا قدمًا على طريق الحوار، وتضع حدًا لأنشطتها أحادية الجانب.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ بعنوان "لحوار .. وإلا" - أنه تم إعطاء تركيا مهلة كي تعيد النظر في موقفها وتتخلى عن استفزازاتها، وإلا فسوف تتعرض لعقوبات أوروبية جماعية، مشيرة إلى أن هذه المهلة هي لتسهيل جهود الوساطة الألمانية الحالية مع أنقرة لحملها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الدول المعنية قبل اتخاذ إجراءات رادعة بحقها.
وأضافت "الخليج" - أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاوز كثيرًا حقوق بلاده، وقصد الاعتداء على حقوق الآخرين (اليونان وقبرص وإيطاليا) عندما قرر التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، طمعًا في الحصول على الحصة الأكبر في حال تحققت الاكتشافات؛ بل إنه ذهب بعيدًا بالاتفاق مع حكومة الوفاق في طرابلس على توسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده حتى الحدود البحرية الليبية، في عملية سطو مكشوفة على ما لا حق له به.
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