نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تقدم مساعدات طبية لأكثر من 118 دولة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في الإمارات، إرسال طائرة مساعدات تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق.
جاءت هذه المساعدات، لدعم جهود 20 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ودعمت دولة الإمارات، جمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وستعى دولة الإمارات، لتعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1412 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي.
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