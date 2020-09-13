صلاح يدعم نجم الأهلي باحتفاليته.. وقصص أخرى من احتفالات صلاح

شغل النجم المصري محمد صلاح عالم كرة القدم من جديد، بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراة فريقه ليفربول الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولفتت احتفالاته المميزة الأنظار من جديد.

ودعم هداف الدوري الإنجليزي السابق لاعب الأهلي مؤمن زكريا، بتقليد احتفاليته الشهيرة، وذلك للتعبير عن دعمه لنجم الأهلي الذي يمر بأزمة صحية.

وبعد تسجيله هدف الفوز الرابع على ليدز يونايتد، وضع صلاح كفيه على أذنيه وابتسم، تقليدا لاحتفال مؤمن الزكريا الذي استخدمه كثيرا عند تسجيل الأهداف.

وكان ليفربول قد انتصر بصعوبة على ليدز يونايتد، بنتيجة 4-3، في افتتاح موسم البريميرليغ الجديد، وساهمت أهداف صلاح الثلاث بتحقيق الانتصار الصعب.

وتوجه حساب ليفربول بالعربي بالدعم كذلك لزكريا، وكتب على موقع تويتر: " صلاح يدعم صديقه في المنتخب ولاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الذي يمر بأزمة صحية في الآونة الأخيرة ويحتفل على طريقته. نتمنى السلامة لمؤمن، ستعود أقوى".

ورد حساب الأهلي المصري على التغريدة: " الوجه المشرق للرياضة"، ونشر صورة صلاح بجوار زكريا.

احتفاليات مميزة

واشتهر صلاح باحتفالاته المميزة، بعد تسجيله الأهداف، والتي لطالما أصبحت مادة دسمة للإعلام.

ومن أبرز احتفالاته، حركة الاسترخاء على طريقة "اليوغا"، بعد تسجيله هدفا رائعا في مرمى تشلسي بالدوري، والتي لاقت شعبية كبيرة حول العالم.

وكانت حركة "اليوغا" طريقة صلاح للرد على منتقديه، بالاسترخاء هادئا، وعدم الالتفات للأمور السلبية، وهي من تعاليم اليوغا الأساسية.

وعند تسجيله أحد أهم الأهداف في حياته، بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وضع صلاح أصبعيه على جانبي أنفه، في احتفال غريب خلال النهائي.

وتبين لاحقا أن هذه الحركة كانت من ابتكار إبنة صلاح، مكة، التي يتعلق بها النجم المصري كثيرا.

ومن أبرز الاحتفالات التي اتخذها صلاح، تلك التي يفتح بها ذراعيه وينظر للجمهور، وهو الاحتفال الأبرز للنجم المصري، ويعيد للأذهان مشهد فيلم "غلادييتور"، حين ينظر المقاتل بطل الفيلم لجمهور المسرح الروماني فاتحا ذراعيه، بعد هزمه الخصوم، ويصرخ قائلا "هل استمتعتم الآن؟".

كما يقدم النجم المصري على تنفيذ "سجدة الشكر"، بعد كل احتفالية، وهي طريقته الأقدم للاحتفال بعد كل هدف، منذ أيام احترافه مع بازل السويسري.