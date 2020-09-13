عاجل .. تركيا تسحب سفينة التنقيب من المناطق المتنازع عليها فى المتوسط

وكانت أنقرة قد أرسلت سفن للتنقيب عن الغاز فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان، ما تسبب فى تصاعد التوتر فى مناطق شرق البحر المتوسط. وتزداد حدة التوترات بين اليونان وتركيا منذ وقت طويل بشأن عدد من القضايا الخاصة بالمجال الجوى لكل منهما والحدود البحرية، والتى زادت بسبب محاولات تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعى بشكل غير قانونى فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص فى شرق البحر المتوسط.

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