روسيا : 94 وفاة و5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تسجل روسيا بذلك رابع أكبر حصيلة إصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل. كما أكدت السلطات الروسية وفاة 94 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس التاجى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن كورونا فى روسيا إلى 18578 حالة.

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