بعد جفاف عدة مناطق.. العراق يشكل وفدا لـ التفاوض مع تركيا وإيران حول ملف المياه

شكل العراق اليوم، الأحد، وفدا برئاسة وزير الموارد المائية للتفاوض مع تركيا وإيران حول ملف المياه.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، سيطالب الوفد تركيا وإيران بوقف إقامة السدود بعد جفاف عدة مناطق.

وفي وقت سابق، أكد خالد سليمان الكاتب والباحث العراقي أن حقوق العراق المائية والتجاوزات التى تحدث من تركيا وايران كبيرة ولا تحسب حسابا للعراق أو حاجة العراق المائية.

وأضاف سليمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية دوت الخليج أن تركيا تستخدم المياه كورقة حسم وسلاح ضد العراق وسوريا بنفس الوقت.

وتابع الكاتب والباحث العراقي أن تركيا تقوم ببناء سدود عملاقة ومشاريع مائية عملاقة تنتهك حقوق العراق وفى الفترة الأخيرة عانت المناطق الجنوبية للعراق من نقص المياه.

وأشار سليمان إلى أن إيران وتركيا تسعيان إلى عدم الاعتراف بالحقوق المائية لسوريا والعراق.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فى البرلمان العراقى النائب منصور البعيجي، إن حرب المياه لا تقل خطورة عن الحرب ضد تنظيم داعش، داعيا الحكومة العراقية التدخل سريعا للضغط على تركيا لزيادة حصة العراق المائية، خصوصا أن تركيا لديها ملف اقتصادي كبير في العراق، ويجب على الحكومة استخدامه وسيلة ضغط وعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء ما يحصل من حرب مياه نتعرض إليها منذ فترة طويلة من قبل دول المنبع.