فيروس كورونا فى أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات لـ 1,346,658 حالة

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,346,658 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 32,502 حالة وفاة وتعافى 1,083,438 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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وكان مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، قال أن توزيع لقاح فيروس كورونا بأسرع ما يمكن لا ينبغي أن يكون الهدف الوحيد لشركات الأدوية، "إنه سباق ضد هذا الفيروس، وهو سباق لإنقاذ الأرواح،" متابعًا، "إنه ليس سباقًا بين شركات وليس سباقًا بين دول".

فيما وصف منظمة الصحة العالمية وصفت قرار شركة “أسترازينيكا” البريطانية بوقف اختبار لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد بأنه "جرس إنذار".

وقالت سمية سواميناثان كبيرة علماء المنظمة : “هذه دعوة للتنبه لإدراك أن هناك تقلبات في التطور الإكلينيكي ويجب أن نكون مستعدين".

وعلقت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المرحلة الأخيرة من تجربة لقاحها المضاد لكورونا الذي طال انتظاره، إثر الاشتباه برد فعل سلبي خطير لدى أحد المشاركين.

