أربعة أيام .. السعودية تقر إجازة العيد الوطنى الـ 90

تحتفى المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر الجاري بالعيد الوطنى السعودي لعام 1442ه .
سيكون موعد إجازة اليوم الوطني الـ 90 لعام 2020 في المملكة العربية السعودية ستكون لمدة أربعة أيام وذلك بدء من يوم الأربعاء الموافق ٢٣ سبتمبر الحالي وحتى يوم السبت الموافق ٢٦ سبتمبر.
ويكون اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية هو بداية ترسيخ الدولة السعودية لدى عالم كدولة سيادية قوية إسلامية ويذكر أن الخدمة المدنية قد أعلنت حسب ما نص عليه المادة ١٢٨ وذلك من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أن الإجازة تستمر أربعة أيام تبدأ من يوم 23.
وقد أعلنت الخدمة المدنية بأن تكون العودة للعمل يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر والذي يوافق 10 صفر 1442 هجريا.
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