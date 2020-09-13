فرنسا: مشاورات موسعة الأسبوع المقبل حول مشروع قانون مناهضة "النزعات الانفصالية"

قالت مارلين شيابا المسؤولة عن ملف المواطنة بالحكومة الفرنسية" إنه سيتم بدء مشاورات موسعة اعتبارا من الأسبوع المقبل مع مختلف الأطراف المعنية حول مشروع قانون يهدف لمناهضة ما سمته (النزعات الانفصالية)، ويستهدف أساسا جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات المنبثقة عنها.

وقالت شيابا - في حوار مع برنامج (اللقاء الكبير) بإذاعة (أوروبا 1) الفرنسية، اليوم الأحد - إنه سيتم تقديم هذا الخريف مع جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي مشروع قانون مناهضة الانفصالية.

وقد أشارت شيابا، في وقت سابق، إلى أن القانون قيد الإعداد، وسيعرض على مجلس الوزراء بحلول الخريف لبدء المناقشات البرلمانية حوله مطلع عام 2021.

يذكر أن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتجه نحو حسم ملف مجموعات الإسلام السياسي الناشطة بقوة في الساحة الفرنسية من خلال سن قوانين جديدة لحماية ما تسميه "قيم الجمهورية".