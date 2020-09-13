موعد صرف معاشات سبتمبر فى السعودية قبل العيد الوطنى

أفادت المؤسسة العامة للتقاعد فى المملكة العربية السعودية، بأن موعد صرف المعاشات الخاص بشهر سبتمبر الجاري سيكون فى موعده المحدد دون تغيير.
يأتي ذلك بعد أن تلقت المؤسسة عددًا من الأسئلة حول تقديم أو تأخير موعد صرف المعاش لتزامنه مع إجازة اليوم الوطني.
وعرض حساب خدمة عملاء "مؤسسة التقاعد" على "تويتر" قائمة أيام صرف المعاش الخاص بكل شهر للعام الحالي.
وذكرت المؤسسة أن موعد صرف المعاش للشهر الحالي سيكون يوم 24 سبتمبر، كما حدد مسبقًا دون تغيير.
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