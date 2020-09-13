نتنياهو: تسيير رحلات جوية مباشرة بين البحرين وإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اتفاق السلام مع البحرين سيؤدي لتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وجاء اتفاق البحرين، الذي أُعلن يوم الجمعة الماضي، في أعقاب تسوية مماثلة بين قوة خليجية عربية أخرى هي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وأسفرت عن تعهدات باتصالات جوية مباشرة.

وبعد شهر من الاتفاق التاريخي بين دولة الإمارات واسرائيل، أُعلِن أمس الأول اتّفاق لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرئيل.



وستنضم المنامة بذلك إلى حفل التطبيع الذي سيقام في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل، ليصبح ثلاثيًا، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوّل من أعلن الاتّفاق عبر تغريدة كتب فيها أنّ «البحرين وإسرائيل توصّلتا إلى اتّفاق سلام»، متحدّثًا عن «خرق تاريخي جديد».

ويُعتبر هذا التطوّر نجاحًا دبلوماسيًّا مهمًّا على مشارف انتخابات رئاسيّة يتطلّع من خلالها ترامب إلى الفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب في تصريح للصحافيّين من البيت الأبيض «إنّه فعلًا يوم تاريخي»، مضيفا أنّ «صديقتينا الكبيرتين إسرائيل والبحرين توصلتا إلى اتفاق سلام».