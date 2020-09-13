متهمة بالتجسس.. تأجيل محاكمة البريطانية راتكليف في إيران

قررت السلطات الإيرانية تأجيل محاكمة البريطانية من أصل إيراني "نازانين زاجاري راتكليف" المتهمة بالتجسس على طهران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت نائبة بريطانية إن محاكمة البريطانية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري راتكليف في إيران تأجلت بعد أن كانت مقررة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020.

وأضافت النائبة توليب صديق في تغريدة أنها تحدثت مع ريتشارد زوج زاغاري راتكليف، الموظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وأنه أبلغها بتأجيل المحاكمة، وذكرت أن معلومات أخرى سيُكشف عنها اليوم، الأحد.

كانت محكمة ثورية إيرانية استدعت زاغاري راتكليف الأسبوع الماضي وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها.

وألقي القبض على زاغاري راتكليف في أبريل 2016 في مطار بطهران بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.

وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران.

