نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 7 جنود أتراك بقصف صاروخي ومدفعي شمالي سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر لها، اليوم الأحد،ب إصابة 7 جنود أتراك بقصف صاروخي ومدفعي على نقطة مراقبة تركية في ريف حلب الغربي شمالي سوريا.

ووفقًا للمركز الروسي، انفجرت العبوة الناسفة بالقرب من قافلة تركية على طريق الدورية، ولم تسقط إصابات في صفوف القوات الروسية.

وكانت قناة سكاي نيوز عربية، أفادت بأن المقاتلات الروسية قصفت مواقع في ريف إدلب الجنوبي.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الروسي، أن روسيا وتركيا أجرتا الدورية المشتركة الرابعة على الطريق السريع M4 في محافظة إدلب بسوريا.

وقال المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة: "وفقًا لاتفاق رئيسي روسيا وتركيا المؤرخ 5 مارس، في 15 أبريل، تم إجراء دورية أخرى - رابعة - روسية تركية مشتركة على امتداد الطريق السريع M4 في منطقة إدلب المتصاعدة التي تربط مدينتي حلب و وقعت اللاذقية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".