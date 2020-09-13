وزير الدفاع القبرصى : تركيا تخلق حالة توتر شرق المتوسط

وجه وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس، اليوم الأحد، اتهامات مباشرة لتركيا مؤكدًا أن تخلق حالة من التوتر فى علاقاتها باليونان وقبرص بتجاهلها للقانون الدولى واستمرار التحركات التركية غير القانونية فى منطقة شرق البحر المتوسط.





وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو وقع اتفاقية مع نظيره القبرصى نيكوس كريستودوليديس، تتضمن إنشاء مركز تدريب دفاعى فى الجزيرة. وبموجب الاتفاقية الأمريكية القبرصية، سيتم إنشاء مركز فى مدينة لارنكا، حيث تجرى فيه عمليات التدريب فى مجال معالجة وتخزين المواد الكيميائية والبيولوجية الخطرة، وضمان أمن الموانئ البحرية، فضلاً عن الأمن الإلكترونى، وغيرها من أمور دفاعية. واضطرات تركيا، اليوم الأحد، إلى سحب سفينة التنقيب "عروج ريس" من شرق المتوسط، خشية التحركات الأوروبية والأمريكية، فى خطوة جاءت غداة زيارة بومبيو لقبرص، وهى خطوة قابلتها اليونان بالترحيب.

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