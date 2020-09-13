فرنسا تتخطى 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، يأتى هذا الرقم بعد يوم من تحذير رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، من تدهو واضح فى الوضع، حينما ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد الصحية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات بشكل صارم.

وتشهد فرنسا زيادة حادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بقى مؤشر الإصابات عند مستوى منخفض خلال معظم الصيف وبعد إغلاق صارم استمر 55 يومًا بدأ فى 17 مارس وحتى 11 مايو الماضيين.

وإجمالاً، سجلت فرنسا 30 ألفا و910 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا حتى أمس السبت، إذ تعد واحد من أكثر البلدان الأوروبية تأثرًا بالجائحة العالمية.