إيطاليا توافق على استقبال مهاجرين عالقين فى المتوسط

ووفقا لبيان المنظمة الغير حكومية، قال البيان إن المهاجرين، وعددهم 25 وما زالوا على متن الناقلة، سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو فى صقلية جنوب إيطاليا، لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا "الكابوس".

وجرى نقل المهاجرين إلى سفينة مارى يونيو الإيطالية التابعة لمؤسسة ميديتيرانيا، أمس الجمعة، وذلك بعدما ظلوا فى عرض البحر قبالة سواحل مالطا على متن ناقلة النفط ميرسك إتيان، التى تديرها شركة ميرسك تانكرز منذ أغسطس.

وقالت شركة ميديتيرانيا، إن من كانوا على متن السفينة يمرون "بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط".