منظمة الصحة العالمية تدعو لمؤتمر صحفي الثلاثاء حول تطورات فيروس كورونا

دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وذلك يوم الثلاثاء المقبل.

يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19والحديث عن الخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة السادة الإعلاميين.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية ود. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط ود. عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكانت منظمة الصحة العالمية جددت دعوتها لدول العالم والقطاع الخاص لتوفير التمويل العاجل لتحالف "اكت"، لتسريع تطوير أدوية علاج ولقاحات واختبارات تشخيص كوفيد 19.

ووجه مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم الشكر للجهات التى تبرعت حتى الآن بمبلغ 2.7 مليار دولار أمريكى، مشيرًا إلى أن هذه المساهمات تمثل أقل من 10٪ من التمويل اللازم، وهناك فجوة فى التمويل تبلغ 35 مليار دولار.

ودعا إلى توفير الموارد للتقدم فى عمل التحالف وتحقيق نتائج من سبتمبر الجارى وحتى نهاية العام، مؤكداً أهمية عمل هذا التحالف الذى أنشئ فى أبريل الماضي بالشراكة مع المفوضية الأوروبية، لتمويل البحوث والتوصل لمنتجات للقضاء على الوباء كاللقاحات والادوية وترخيصها وإيصالها إلى البشر بإنقاذ الأرواح.

وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش فى 30 سبتمبر الجارى في نيويورك دعم تحالف "اكت" وحشد الجهود وأوضح أن هناك 180 لقاحا محتملا لكورونا ، من بينها 35 وصلت الى مرحلة التجارب السريرية على الانسان، مشيرًا إلى أنه ما من مرض في التاريخ المعاصر استدعى كل هذه الجهود.