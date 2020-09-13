وفى مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تطرق نتنياهو إلى الاتصال الودى الذى جرى الجمعة، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، موضحًا أن الاتصال تناول إقامة سلام رسمى وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.
وقال نتنياهو: "لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد. أنا متأكد أن جميعنا نرحب بهذه الحقبة الجديدة. نحن على أبواب حقبة جديدة".
وتابع: "هذا السلام سيكون مختلفًا، فهو سلام حار واقتصادى وسياسى، علاوة على أنه سيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".
ونوه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى إلى الحركة النشطة للرحلات الجوية التى ستشهدها المرحلة المقبلة مع كل من الإمارات والبحرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو عن السلام مع الإمارات والبحرين : نحن على أبواب حقبة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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