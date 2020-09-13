نتنياهو عن السلام مع الإمارات والبحرين : نحن على أبواب حقبة جديدة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن المنطقة على أبواب حقبة جديدة بعد التوقيع على اتفاقيتى السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.





وفى مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تطرق نتنياهو إلى الاتصال الودى الذى جرى الجمعة، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، موضحًا أن الاتصال تناول إقامة سلام رسمى وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

وقال نتنياهو: "لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد. أنا متأكد أن جميعنا نرحب بهذه الحقبة الجديدة. نحن على أبواب حقبة جديدة".

وتابع: "هذا السلام سيكون مختلفًا، فهو سلام حار واقتصادى وسياسى، علاوة على أنه سيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

ونوه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى إلى الحركة النشطة للرحلات الجوية التى ستشهدها المرحلة المقبلة مع كل من الإمارات والبحرين.