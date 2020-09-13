إيران تتخطى 400 ألف إصابة و23 ألف وفاة بسبب كورونا

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت لارى، إن إيران سجلت 2089 إصابة كورونا جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات إلى 402 ألف و29 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجى، إضافة إلى تسجيل 128 وفاة جديدة.
وأضافت، أن إجمالى الوفيات المسجلة رسميًا جراء جائحة كورونا ارتفع فى البلاد إلى 23 ألف و157 حالة وفاة، حيث تعد إيران الأكثر تضررًا بجائحة كورونا فى منطقة الشرق الأوسط.
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