وهذه المرة الثانية التى يتعرَّض فيها جنود أتراك للإصابة فى مناطق تمركزهم بالشمال السورى خلال أسبوع، إذ أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد الماضى، مقتل جندى تركى وإصابة آخرين بجروح فى هجوم على موقع تابع للجيش التركى فى قرية معترم قرب أريحا جنوب إدلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة 7 جنود أتراك فى قصف صاروخى لنقطة مراقبة بريف حلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.