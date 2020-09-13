عاجل .. إصابة نجلتى ملك إسبانيا بـ كورونا

وقالت صحيفة "دياريو دى سان رفائيل" الإسبانية، إن بنات الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، الأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا، لن يلتحقا بالمدرسة خلال الأسبوعين المقبلين بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا للأبنة الكبرى.
ووفقا للقصر الملكى، فإنه يتعين على وليتى العهد الأميرة ليونور (14 عامًا) وشقيقتها الأميرة صوفيا (13 عامًا) البقاء فى المنزل لمدة أسبوعين، إضافة إلى جميع التلاميذ الآخرين فى مدرسة سانتا ماريا دى لوس روساليس.
وكانت الدراسة قد تم استئنافها فقط الأسبوع الماضى، بعد عطلة استمرت لمدة ستة أشهر بسبب الجائحة، حيث عاد ثمانية ملايين طفل إسبانى لفصولهم الدراسية، لكن بعض المدارس أغلقت بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابة التلاميذ بفيروس كورونا.
وسجلت إسبانيا 4708 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالى إلى 566326 إصابة، وهو أعلى عدد من الإصابات فى غرب أوروبا، كما زاد إجمالى عدد الوفيات بالمرض إلى 29747 حالة وفاة.
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