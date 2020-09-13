رئيسة اليونان عن العلاقات بين أنقرة وأثينا: نمر بمرحلة صعبة وخطيرة

صرحت الرئيسة اليونانية، كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الأحد، بأن العلاقات اليونانية التركية تمر بمرحلة "صعبة وخطيرة"؛ محذرة من أن الأنشطة الاستفزازية من أنقرة "ترفع الحواجز" بين الشعبين.
ووفقا لصحيفة "ekathimerini" اليونانية، قالت ساكيلاروبولو، في كلمة خلال زيارة لجزيرة كاستيلوريزو جنوب شرق تركيا اليوم الأحد: "نحن نمر بفترة صعبة وخطيرة"، مشيرة إلى أن "القيادة التركية تكثف الضغط على بلادنا مما يؤدي إلى تصريحات عدوانية".
وتابعت رئيس اليونان قائلة: "إنها تقوض علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي التي تم بناؤها على مدى عقود عديدة من قبل اليونانيين والأتراك، الذين ينظرون إلى البحر الذي يفصل بينهم ليس كحدود لا يمكن اختراقها، ولكن كقناة اتصال".
وأضافت أن تصعيد الخطاب العدواني من قبل القيادة التركية "يثير الحواجز بين الشعوب ويخلق الريبة والعداء ويهز العلاقات بينهما".
وجاء ذلك خلال حضور ساكيلاروبولو احتفالات الذكرى الـ 77 لتحرير الجزيرة من الاحتلال الإيطالي ، يرافقها ممثلون عن القيادة السياسية والعسكرية للبلاد.
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