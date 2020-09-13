بإجمالي 94764 حالة.. الكويت تسجل 553 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت الكويت اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 94764 حالة.

وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل حالتين وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 560 حالة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9209 حالة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 591 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 84995 حالة.