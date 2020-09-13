الجيش العراقي يعلن عن عمليات نوعية على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه بالتركيز على حماية الحدود مع سوريا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الجيش العراقي إنه سيقوم بإطلاق عمليات نوعية على الحدود مع سوريا ضد الإرهابيين.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، بتنفيذ التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، ضربة جوية في كركوك أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت الأمن العراقي أن الضربة أثمرت عن "قتل إرهابيين إثنين وتدمير وكر ودراجة نارية".