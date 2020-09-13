بإجمالي 325651 حالة.. السعودية تسجل 601 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بواقع 601 إصابة جديدة وهو الأدنى منذ أكثر من 5 أشهر.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في المملكة إلى 325651 حالة، بعد تسجيل 601 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 1034 حالة شفاء جديدة، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا 302870 حالة.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4268 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 18513 والحالات الحرجة 1326.
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