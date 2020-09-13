شاهد .. رئيس الوزراء الإيطالي يتقدم جنازة شاب أسود قتل بوحشية

انضم مئات الأشخاص في إيطاليا إلى موكب جنازة شاب أسود تعرض للضرب المبرح حتى الموت في جريمة قتل تسببت في صدمة في جميع إيطاليا، وفق مذكرت صحف متفرقة.

وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الداخلية الإيطالي من بين الذين حضروا جنازة ويلي مونتيرو دوارتي.

وقُتل الشاب البالغ من العمر 21 عامًا أثناء شجار في كوليفيرو وهي مدينة في ضواحي روما في الساعات الأولى من يوم 6 سبتمبر.

وعلى الرغم من اعتقال أربعة إيطاليين حتى الآن - بما في ذلك شقيقان لهما سجلات لدى الشرطة - لم يوضح المدعون بعد ما إذا كان القتل بدوافع عنصرية.

ونقلت تقارير إخبارية في إيطاليا عن شهود قولهم إن مونتيرو دوارتي قتل بعد مجيئه لإنقاذ صديق تعرض للضرب.

وسار مئات الأشخاص في موكب الجنازة ، ومعظمهم يرتدون قمصانًا بيضاء وأقنعة ، نحو الاستاد الرياضي حيث تم تكريم مونتيرو دوارتي ثم صفقوا احترامًا أثناء نقل نعشه لمثواه.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي علاوة على سياسيين بارزين عن استيائهم من وفاة الشاب.

واتصل رئيس الوزراء الإيطالي بالعائلة للتعبير عن تعازيه ، قبل أن يطالب بالعدالة في بيان، بينما سأل عما يعنيه أن شخصا ما يمكن أن يُقتل في إيطاليا لمحاولته مساعدة صديق "هل نقول لأطفالنا أن يديروا رؤوسهم بعيدًا؟".

وأضاف "لا أعتقد أن هذا يمكن أن يكون جواب أو طريق إلى الأمام. يجب علينا مضاعفة جهودنا في كل مكان وسياق ، حتى يكبر أطفالنا مع ثقافة احترام الجميع".