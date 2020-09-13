تفشي جديد .. فلسطين تسجل أكثر من 800 إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، فيما يبدو إنه تفشي للمرض، بعد ان انحسر الوباء في كثير من الدول العربية الأخرى، بما فيها مصر والسعودية.

وسجلت الوزارة الفلسطينية، إصابة 811 حالة و 12 حالة وفاة جديدة، 370 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في بيان صحفي، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لـ4 مواطنين من محافظة الخليل".

ونوهت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في فلسطين 69%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص الأوضاع الصحية للمصابين، شددت وزيرة الصحة، على أن هناك 37 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

يواصل فيروس كورونا المستجد حصد الأرواح والضحايا مُنذ بداية تفشيه في مدينة ووهان الصينية، حيث أودى بحياة 924 ألفًا حول العالم ووصلت حصيلة الإصابات لما يقارب 29 مليونًا.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة هي الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس حيث بلغت حصيلة الإصابات 6,676,601 إصابة، تعافى منهم 3,950,354 حالة، فيما توفي198,128شخصا.

وسجلت الهند التي قفزت الى المرتبة الثانية عالميًا بـ 2,568 حالة ليصبح إجمالي الإصابات 4,754,356 اصابة، تعافى منهم 3,702,595 شخصا، وتوفي 78,614 حالة.

وأعلنت البرازيل ثالث دولة بالترتيب العالمي، عن تسجيل 814 وفاة، وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت حتى الآن 131 ألف وفاة، وأكثر من 4,31ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.