نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم الأحد، 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وشهدت دول الإمارات، ارتفاعَا جديدَا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أكثر من 84,642 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليظل عددد الوفيات مستقرا عند 399 حالة.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
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