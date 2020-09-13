73 وفاة و3636 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 73 وفاة و3636 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت إندونيسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 73 وفاة و3636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة، أن العدد الإجمالى ارتفع إلى 8723 وفاة و218382 إصابة، وعدد حالات الشفاء 155010 حالات.

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