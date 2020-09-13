وقال نجل ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "كان من الممكن أن يسمح جو بايدن لعشرات الآلاف من المرضى بدخول بلدنا، الأمر الذى كان من شأنه أن يربك نظامنا الصحى بالفعل، لحسن الحظ، اتخذ دونالد ترامب نهجًا منطقيًا وأغلق الرحلات من بؤرة تفشى فيروس كورونا، الديمقراطيون ليس لديهم أى منطق سليم!".
وفى وقت سابق، واصل نجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هجومه على المرشح الرئاسى جو بايدن، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مطالباً إياه بالترشح لرئاسة جمهورية الصين، بعد مساندته لهم خلال العقود الماضية على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل ترامب يهاجم بايدن بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.