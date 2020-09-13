وزير العدل البريطانى : مستعد للاستقالة بسبب بريكست

أعلن وزير العدل البريطانى روبرت باكلاند، استعداده للاستقالة إذا انتهى الأمر بالمملكة المتحدة إلى انتهاك القانون الدولى بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكست".





وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، اليوم الأحد، قال باكلاند إنه ملتزم بدعم سيادة القانون، ودافع عن خطط لإلغاء اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبى باعتباره "بوليصة تأمين".

ورداً على سؤال عما إذا كان سيستقيل إذا فشلت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى بشأن الحلول الأخرى، قال: "لسنا فى هذه المرحلة".

ومن المقرر أن يناقش نواب البرلمان البريطانى، غدًا الإثنين، "مشروع قانون الأسواق الداخلية"، فى الوقت الذى أعلن فيه نواب حزب العمال أنهم لن يدعموه ما لم يتم إجراء تغييرات كبيرة. بينما يتزايد الضغط على الحزب الديمقراطى المحافظ الذين يشككون فى مشروع القانون للتصويت ضده فى مجلس العموم.

وكان رئيسا الوزراء السابقين تونى بلير وجون ميجور، وصفا المشروع بأنه "مخز ومحرج"، وقال بوريس جونسون إن الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض حدود جمركية فى البحر الأيرلندى، مما يفصل أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.