الرئيس العراقي لممثلة الأمم المتحدة: الانتخابات المقبلة مصيرية ومهمة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في مقر اقامته في مدينة السليمانية؛ ويأتي ذلك عقب لقاءها المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، صباح اليوم.

ووفقا لـ "السومرية نيوز" العراقية، وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقاءه بلاسخارت، الانتخابات المقبلة بـ"المصيرية"، فيما شدد على ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات.

وقال مكتب الرئاسة العراقية في بيان له إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل اليوم ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق وجرى خلال اللقاء التأكيد على "دعم بيان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني في ان الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها العام القادم مصيرية، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وانجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها".

وشدد رئيس الجمهورية على "ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولا من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس ارادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، والايمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب".

ولفت صالح الى أن "المرحلة الثانية، والأهم، تكمن في توفير اقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية".

وأكد رئيس الجمهورية ان "الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير، مضيفا ان الاقتراع المقبل يجب ان يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

ولفت الرئيس وفقا للبيان الى "أهمية ضمان فرصة المشاركة في الانتخابات لجميع أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم، وحسم المسائل العالقة التي تحول دون ذلك، وتوفير المستلزمات القانونية والإدارية لمشاركة النازحين والمهجرين وغيرهم".

وأكد صالح، "أهمية تنسيق بعثة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات في مراقبة مراحل العملية الانتخابية بالشكل الذي يحقق متطلبات النزاهة والشفافية والإرادة، ويعزز الثقة والطمأنينة لدى الناخبين".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ممثلة الأمم المتحدة، إنها بحثت مع السيستاني، موضوع الانتخابات واجراؤها في موعدها وفتح ملفات الفساد الكبيرة.

وأكدت بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب لقائها السيستاني، على "حفظ سيادة البلد وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة في هذا الشأن".

وأضافت ممثلة الأمم المتحدة: "تحدثت مع المرجع السيستاني في ثلاثة امور منها اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين".

وحذرت بلاسخارت من "انزلاق البلد لمنحدرات خطيرة اذا لم تجري الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط".