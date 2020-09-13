قرار إماراتي بشأن الموظفين في دبي

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراره رقم (25) لسنة 2020 بشأن السِّجل المُوحّد لمُوظّفي حُكومة دبي.

ووفق صحيفة البيان الإماراتية فيهدف القرار الي إيجاد مصدر موثوق لبيانات المُوظّفين، وحصرها، وتصنيفها، وضمان دقّتها وجودتها، وكذلك إدارة ومُراقبة بيانات المُوظفين ضمن إطار مُوحّد، والمُساهمة في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى حُكومة دبي والجهات الحُكوميّة، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي.

وبينت الصحيفة الإماراتية أن إصدار هذا القرار يعتمد جيلًا جديدًا من بيانات تخطيط وإدارة رأس المال البشري في إمارة دبي من خلال اعتماد "السجل الموحد لموظفي حكومة دبي"، الذي يأتي ضمن مبادرة "سجلات دبي" التي أطلقتها دبي الذكية مارس الماضي.

وذكرت الصحيفة ان هذا السجل يستند إلى توظيف أحدث علوم البيانات والإمكانات الهائلة التي تتيحها، حيث سيصبح "السجل الموحّد لموظفي حكومة دبي" المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة فيما يتعلق ببيانات موظفي الحكومة.

كما سيدعم الجهات الحكومية في دبي لتحقيق أعلى معدلات مؤشرات الأداء الرئيسية، وسيساعد أيضًا في الإشراف على أي مشاريع يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات موظفي الحكومة، والارتقاء بهم من خلال المميزات الممنوحة لهم.