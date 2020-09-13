الإصابات تلامس 29 مليونا .. واستئناف تجارب لقاح أكسفورد

ـ وفيات وإصابات جديدة في السعودية والكويت

ـ مجلس عزاء متنقل في الإمارات

ـ الوفيات تناهز الـ 8 آلاف في العراق

ـ تكثيف مكافحة الفيروس بمخيمين للاجئين السوريين في الأردن

ـ إصابة 13 سجينا و9 عناصر أمن بسجن رومية اللبناني

ـ إيران تتخطى 400 ألف إصابة ـ 814 وفاة جديدة في البرازيل

ـ أكثر من 10 آلاف إصابة في يوم واحد بفرنسا

ـ المجر تعتزم الاستمرار فى فتح الاقتصاد

ـ إسطنبول تفرض مجددا قيودا على التجمعات

ـ الهند تسجل أكثر من 94 ألف إصابة جديدة

ـ تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية

ـ جاكرتا تقرر عزل المصابين في منشآت رسمية

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

استأنفت جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا التجارب على اللقاح التجريبي لكوفيد19 بعد توقف التجارب والبحث بسبب مخاوف بشأن مرض أحد المشاركين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس. وقالت جامعة أكسفورد في بيان إن الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بالمملكة المتحدة أوصت باستئناف التجارب بعد أن أدت مراجعة مستقلة لبيانات السلامة إلى توقف مؤقت في السادس من سبتمبر. ورفضت الكشف عن أي تفاصيل عن مرض المشارك في التجربة. وفي حين أن التوقف المؤقت شائع في تجارب اللقاح، إلا أن انقطاع بحوث جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا التي تتم متابعتها عن كثب أثار مخاوف بشأن جدوى واحد من أسرع الجرعات التجريبية التي تهدف للحماية من الجائحة. وذكرت جامعة أكسفورد أن حوالي 18 ألف شخص تلقوا اللقاح ضمن الدراسة التى تجرى في إطار التجارب السريرية.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم اقترب من 29 مليونا. حيث أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع وورلد ميترز أن إجمالي الإصابات وصل إلى 28 مليونا و985 ألفا و646 حالة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 28 حالة وفاة و601 إصابة جديدة بالفيروس. فيما أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل حالتي وفاة جديدتين و553 إصابة جديدة. بدورها، أطلقت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مجلس عزاء متنقلا لتسهيل تقديم واجب العزاء في المقابروذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات تسجيل 640 إصابة جديدة بالفيروس.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل وفاة 60 مصابا بفيروس كورونا المستجد. في السياق، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إن المفوضية تكثف جهودها لكبح انتشار فيروس كورونا بين عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في مخيمين بالمملكة بعد رصد أولى حالات الإصابة المؤكدة الأسبوع الماضي. وأكدت المفوضية رصد ثلاث حالات مؤكدة بمخيم الزعتري قرب الحدود مع سوريا، وهو أكبر مخيم للاجئين السوريين في المملكة، وحالتين أخريين في مخيم الأزرق الأصغر حجما. وفي لبنان، أعلنت مديرية الأمن الداخلي عن إصابة 13 نزيلا في سجن رومية المركزي و9 من عناصر الأمن بفيروس كورونا، من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة بين الفلسطينيين.

دوليا، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ايران زاد 2089 ليصل إلى 402029 مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة. وفي البرازيل أعلنت وزارة الصحة تسجيل 814 حالة وفاة و 33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا. فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 46045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في الولايات المتحدة إلى ستة ملايين و427 ألفا و58 إصابة.

من جهتها، أعلنت فرنسا تسجيل رقم قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهو عشرة آلاف و561 في غضون 24 ساعة. بدوره، يخطط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لإبقاء جميع قطاعات الأعمال، بدءا من الرياضة والثقافة إلى السياحة مستمرة في العمل، برغم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي تركيا، حظر حاكم إسطنبول أكرم إمام أوغلو استضافة شركات القوارب لحفلات الزفاف والتجمعات المماثلة في إطار إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كوفيد19 في أكثر مدن تركيا اكتظاظا بالسكان. على صعيد متصل، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بأنها تلقت تقارير عن تسجيل عشر إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني. من جهتها، خففت كوريا الجنوبية سياسة التباعد الاجتماعي الصارمة خلال الأسبوعين المقبلين في منطقة العاصمة سيئول ذات الكثافة السكانية العالية، بينما ظلت أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في خانة المئات.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 94 ألفا و 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 4 ملايين و 754 ألفا و 356 حالة. الى ذلك، أعلن انيس باسويدان حاكم العاصمة الاندونيسية جاكرتا أنه سوف يتم عزل من يثبت إصابته بفيروس كورونا في العاصمة في منشآت رسمية وليس في المنازل، وذلك قبل بدء تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس اليوم الاثنين.