بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبى لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية 

وأضاف بومبيو، فى تصريحات أوردتها قناة "العربية"، أن حزب الله استمر فى التخطيط لهجمات إرهابية وجمع التمويل فى أوروبا. كما عبر بومبيو عن ترحيب الخارجية الأمريكية، بعزم صربيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

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