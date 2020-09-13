إصابة 90 جنديًا من قوات اليونيفيل العاملة فى جنوب لبنان بفيروس كورونا





أعلن الناطق الرسمى باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتى، إصابة 90 جنديا من قوات حفظ السلام، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهم فى عزلة تامة وتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأشار تيننتى، فى بيان اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن يونيفيل تتخذ تدابير احترازية صارمة للغاية مع جميع عناصرها العسكريين والمدنيين داخل مراكزهم وخارجها. وأكد أن جميع أنشطة "يونيفيل" المتعلقة بتنفيذ ولايتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى 1701 مستمرة ولم تتأثر.

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