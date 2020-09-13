المستشار النمساوى : نشهد بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا

وأضاف كورتس -فى بيان أوردته صحيفة "جارديان" البريطانية فى نسختها الإلكترونية- "ما نشهده هو بداية الموجة الثانية".. مناشدًا السكان الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى والحد من المخالطة الاجتماعية.

وبعد يوم من تسجيل 869 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، أكثر من نصفهم فى العاصمة فيينا، حذر كورتس من أن البلاد ستصل قريبًا إلى حاجز الـ 1000 حالة يوميًا.

وتمكنت النمسا حتى الآن من تجنب وطأة الأزمة الصحية العالمية، حيث بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى البلاد حتى الآن أكثر من 33 ألف حالة وحوالى 750 حالة وفاة، بحسب الصحيفة.

وكان كورتس، قد أعلن يوم الجمعة الماضى، أن الحكومة ستمدد ارتداء أقنعة الوجه الإلزامى وستفرض قيودًا جديدة على الفعاليات اعتبارًا من 14 سبتمبر الجارى.

وحذر كورتس من أن الحكومة قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات إذا استمرت أعداد الحالات المصابة فى الارتفاع، لكنها ستحاول تجنب تكرار الإغلاق الذى فرض فى مارس الماضى، والذى ترتبت عليه قيود شديدة على الحركة وإغلاق المتاجر والمطاعم.

يشار إلى أن وزارة الصحة النمساوية سجلت اليوم الأحد 463 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.